Сергей Шнуров и Лия Ахеджакова поселились в коммунальной
квартире. В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма Этаж – о буднях
жильцов коммуналки.
Сергей Шнуров и Лия Ахеджакова поселились в коммунальной
квартире. В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма "Этаж" – о буднях
жильцов коммуналки.
вместе со съемочной группой "Ленфильма"
приехал в Ботанический сад Петра Великого. Там кинематографисты по традиции
разбили тарелку, расписанную фамилиями
актеров, режиссера и продюсера будущей киноленты.
В основе сюжета лирической комедии – расселение коммунальной
квартиры. Фильм расскажет о проблемах, с которыми сталкиваются жильцы
коммуналок. Зрителей ждут смешные житейские ситуации, в которые попадают герои,
а также размышления о человеческих взаимоотношениях. "Основной сюжет – это
расселение коммунальной квартиры. Можно сделать отсыл, по-настроенчески это
близко к "Покровским воротам", – сказал продюсер картины Эдуард
Пичугин.
В главных ролях снимаются лидер группировки "Ленинград"
и Лия Ахеджакова. Вместе с ними в фильме участвуют Анвар Либабов,
Семен Стругачев, Анастасия Мельникова, Александр Баширов и Светлана Немоляева,
передает .
Прибытие съемочной группы на место съемок ее сотрудники
запечатлели на видео. Главный герой ролика – , который в ожидании
начала работы фотографируется с поклонниками. Лидер "Ленинграда"
недавно заявил, что приостанавливает концертную деятельность. Судя по всему,
Сергей Шнуров решил посвятить себя кино.