Сергей Шнуров и Лия Ахеджакова поселились в коммунальной квартире. В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма Этаж – о буднях жильцов коммуналки.

Сергей Шнуров и Лия Ахеджакова поселились в коммунальнойквартире. В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма "Этаж" – о будняхжильцов коммуналки.вместе со съемочной группой "Ленфильма"приехал в Ботанический сад Петра Великого. Там кинематографисты по традицииразбили тарелку, расписанную фамилиямиактеров, режиссера и продюсера будущей киноленты.В основе сюжета лирической комедии – расселение коммунальнойквартиры. Фильм расскажет о проблемах, с которыми сталкиваются жильцыкоммуналок. Зрителей ждут смешные житейские ситуации, в которые попадают герои,а также размышления о человеческих взаимоотношениях. "Основной сюжет – эторасселение коммунальной квартиры. Можно сделать отсыл, по-настроенчески этоблизко к "Покровским воротам", – сказал продюсер картины ЭдуардПичугин.В главных ролях снимаются лидер группировки "Ленинград"и Лия Ахеджакова. Вместе с ними в фильме участвуют Анвар Либабов,Семен Стругачев, Анастасия Мельникова, Александр Баширов и Светлана Немоляева,передает .Прибытие съемочной группы на место съемок ее сотрудникизапечатлели на видео. Главный герой ролика – , который в ожиданииначала работы фотографируется с поклонниками. Лидер "Ленинграда"недавно заявил, что приостанавливает концертную деятельность. Судя по всему,Сергей Шнуров решил посвятить себя кино.