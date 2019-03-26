Свыше 10 бригад МЧС Азербайджана пытаются справиться с огнем в крупном торговом центре в Баку, где во вторник утром вспыхнул сильный пожар. Очевидцы сняли на видео охваченное пламенем здание.

Свыше 10 бригад МЧС Азербайджана пытаются справиться с огнем в крупном торговом центре в Баку, где во вторник утром вспыхнул сильный пожар, сообщает PrimeTime.az. Очевидцы сняли на видео охваченное пламенем здание.Возгорание, по предварительным данным, произошло рано утром в одном из магазинов торгового центра Diklas в Низаминском районе Баку. К моменту приезда спасателей пламя перебросилось на верхние этажи — на кадрах видны горящая облицовка и поднимающийся в небо столб дыма.Всех посетителей и персонал ТЦ эвакуировали, информации о пострадавших не поступало.На борьбу с огнем брошено более 10 пожарных расчетов.