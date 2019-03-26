Родственники утверждают, что его избили

Родственники утверждают, что его избилиРегиональный СледКом проводит доследственную проверку по факту смерти осуждённого Аюба Тунтуева, отбывавшего наказание в ФКУ «ИК-6» УФСИН России по Владимирской области. Исправительное учреждение находится в посёлке Мелехово Ковровского района.Судебно-медицинским исследование тела мужчины, проведенное в присутствии следователя СК России, показало, что телесных повреждений, указывающих на избиение Тунтуева, как это утверждают его родственники, не было.Не соответствуют действительности и заявления некоторых СМИ о том, что у осуждённого посмертно изъяли внутренние органы.В СК отмечают, что следствие располагает видеозаписями с камер наблюдения, которые тщательно исследовали, и подтверждают вышеназванные выводы.Доследственная проверка продолжается. По результатам примут процессуальное решение.