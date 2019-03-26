Юлия Началова тщательно скрывала свое незавидное материальное положение. Говорят, артистка хваталась за любую возможность, чтобы заработать.

Юлия Началова тщательно скрывала свое незавидное материальное положение. Говорят, артистка хваталась за любую возможность, чтобы заработать.16 марта Юлия Началова умерла в результате остановки сердца из-за второй волны сепсиса. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище. Причем известно, что место на столь престижном погосте стоит больше миллиона, однако по просьбе депутата, ведущей Оксаны Пушкиной, написашей письмо в правительство Москвы, место и траурный зал для прощания выделили Юлии Началовой безвозмездно.Говорят, денег на счетах певицы не было, поэтому и хоронить было не на что. Одним из первых убитых горем родителей певицы финансово поддержал "золотой голос России" Николай Басков. Потом подключились Филипп Киркоров, телеканал "Россия-1", Диана Гурцкая. Кто-то ресторан оплатил, кто-то с транспортом помог. "Все считали, что Юля обеспечена, а она едва сводила концы с концами! Мало выступала. Последний заработок (около 250 тысяч рублей) у нее был на шоу "Один в один", где она была наставником", – рассказали в близком окружении .Звездный промоутер Сергей Лавров прямо сказал, что в последнее время певица жила на алименты своего бывшего мужа Евгения Алдонина, перечисляемых им на содержание дочери Веры. "Увы, концертов у нее не было. Юля соглашалась работать за любые деньги. Даже гонорар не называла – главное, чтобы была работа. В последний раз мы платили ей 150 тысяч рублей за концерт", – сообщил Лавров.Однажды позвали выступить на корпоративе, причем заказчика не интересовал ее репертуар. "Заказчик сказал: "Не важно, что Юля будет петь. Она такая красивая. Такое кукольное личико. Пусть приедет, со мной поужинает и потом споет, что захочет". То есть он платил за возможность увидеть красивую девушку из телевизора, а не за ее песни", – цитирует Сергея Лаврова .