Массовые проверки водителей прошли во Владимире в минувшую пятницу.

22 марта в городе Владимире сотрудники региональной Госавтоинспекции провели рейды по предупреждению случаев управления транспортом в нетрезвом состоянии.Инспекторы в очередной раз обратились к водителям с напоминанием о том, что управление автомобилем в состоянии опьянения создает повышенную опасность для всех участников дорожного движения.В рамках проведенных проверочных мероприятий инспекторами дорожно-патрульной службы были остановлены более 200 автомобилей на разных улицах областного центра. В трех случаях полицейские зафиксировали факты управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, при этом в ходе проверки было установлено, что два водителя ранее уже привлекались к административной ответственности за аналогичное правонарушение.Подобные рейдовые мероприятия в ближайшее время будут проведены в разных районах области.Госавтоинспекция напоминает: при необходимости совершить поездку после застолья, лучше воспользоваться услугами такси, а если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем, находящимся в нетрезвом состоянии, незамедлительно сообщите о данном факте в полицию. Сотрудники предпримут необходимые меры реагирования.