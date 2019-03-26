Прошедшая на минувшей неделе встреча Юрия Бойко и Виктора Медведчука с российским премьером Дмитрием Медведевым, на которой обсуждались вопросы газового сотрудничества между Россией и Украиной, вызвала жаркие споры в студии программы Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым.

Прошедшая на минувшей неделе встреча Юрия Бойко и Виктора Медведчука с российским премьером Дмитрием Медведевым, на которой обсуждались вопросы газового сотрудничества между Россией и Украиной, вызвала жаркие споры в студии программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".По мнению украинского политолога Вячеслава Ковтуна, состоявшиеся переговоры – залог того, что итоги предстоящих выборов на Украине будут признаны Россией. Он заявил: "Встреча Медведева и Бойко – это ясный сигнал: Россия будет работать с любой поствыборной Украиной".Ведущий программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" выразил иную точку зрения, указав на то, что главного украинский политолог не услышал: "Главное, что показала встреча Юрия Бойко с Дмитрием Медведевым, – вранье всей официальной власти Украины". Украинский истеблишмент полагает, что поступающий в страну газ добывается в Европе, но на самом деле он российский. "И все сказки о том, что Газпром не хочет сотрудничать – вранье. Вас, дурачков, грабят. Вы платите за немецкий газ, который на самом деле российский, на 25% больше", – сказал Владимир Соловьев.Итог пятилетнего правления нынешней власти – на 1000% выросла цена на газ, на 750% выросли услуги ЖКХ. Ни одного слова о признании любых выборов и любой власти не прозвучало.Ведущий напомнил слова российского президента: "Мы будем работать только с той властью, которая не будет антироссийской". Однако среди списка кандидатов и фаворитов нет ни одного, кто был бы не антироссийским", – заключил ведущий.