Депутаты Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, направленный на сокращение зависимости европейских стран от поставок российского газа.

Депутаты Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект, направленный на сокращение зависимости европейских стран от поставок российского газа.В частности, в документе прописывается, что целью американской внешней политики должно стать увеличение конкуренции на европейском газовом рынке, поощрение инвестиции американских компаний в энергетическую инфраструктуру в Европе, увеличение экспорта энергии и технологий из США и поддержка строительства соответствующих трубопроводов, передает РИА Новости.По мнению американских законодателей, все это должно поддерживаться соответствующими дипломатическими усилиями, так как будет способствовать укреплению энергобезопасности Европы и сокращению зависимости от российского газа. Чтобы документ обрел реальную силу, он должен получить поддержку в Сенате и подпись президента США.