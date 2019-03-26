Стали известны новые подробности страшной аварии на Новой Ладоге. Напомним, ДТП произошло вчера вечером на 140-м километре трассы Вологда-Новая Ладога произошло столкновение между КамАЗом и большегрузом ФАВ. О случившемся ранее сообщала ГТРК Вологда.

Стали известны новые подробности страшной аварии на Новой Ладоге. Напомним, ДТП произошло вчера вечером на 140-м километре трассы Вологда-Новая Ладога произошло столкновение между "КамАЗом" и большегрузом "ФАВ". О случившемся ранее сообщала ГТРК "Вологда".Сегодня выяснились подробности смертельного инцидента. Предварительно, водитель "ФАВа" остановился на красный сигнал светофора, а следовавший за ним водитель большегруза не успел вовремя среагировать, и автомобили столкнулись. От удара "КамАЗ" практически подмяло под прицеп "ФАВа".В результате ДТП погибли три человека: водитель "КамАЗа" и двое его пассажиров (мужчина и женщина). По факту трагедии начата проверка. В настоящий момент устанавливают все обстоятельства ЧП. Об этом рассказали в УМВД РФ по Вологодской области.