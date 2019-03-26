Наставник футбольной сборной России Станислав Черчесов поделился с журналистами своим мнением о перспективах подопечных в отборочном турнире чемпионата Европы-2020, в котором наши уступили Бельгии (1:3) и разгромили Казахстан (4:0). Команде предстоит сыграть с Шотландией, Кипром и Сан-Марино.

Наставник футбольной сборной России Станислав Черчесов поделился с журналистами своим мнением о перспективах подопечных в отборочном турнире чемпионата Европы-2020, в котором наши уступили Бельгии (1:3) и разгромили Казахстан (4:0). Команде предстоит сыграть с Шотландией, Кипром и Сан-Марино."Нам еще предстоят матчи с Кипром, Сан-Марино и так далее, — цитирует Черчесова портал Sport24. – Наше правительство привезло нам чемпионат мира, но на чемпионат Европы мы должны проходить сами. И нам нужно думать о первом барьере, чтобы не споткнуться на нем, а не о последнем"."Моя тренерская мечта? Я так молодо выгляжу? На самом деле давно не мечтаю. Мы ставим цели. В моем возрасте уже так. Со мной мечтать уже нельзя. У нас так принято", — признался главный тренер национальной сборной.Отвечая на вопрос о самом запоминающемся стадионе, Черчесов назвал столичные "Лужники": "Он всегда был для нашего поколения стадионом номер один. Открытие чемпионата мира было там, испанцев случайно обыграли там и вообще все у меня случайно там получается".