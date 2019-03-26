Процесс, на котором будет рассмотрено дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, начнется 3 апреля. Дело будет рассматриваться Пресненским судом столицы.

Процесс, на котором будет рассмотрено дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, начнется 3 апреля. Дело будет рассматриваться Пресненским судом столицы.Судьей назначена Абрамова Елена Дмитриевна. Начало слушаний – в 14:00. Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и проходящим по их делу Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев находятся в СИЗО с 8 октября. Суд неоднократно продлевал их заключение под стражей.