Экс-директор Газпром промгаза Александр Карасевич заочно арестован по делу о неуплате налогов в особо крупном размере на сумму в 620 миллионов рублей. Помимо этого, Федеральная налоговая служба, которая была признана потерпевшей стороной по делу, заявила к нему гражданский иск.

Экс-директор "Газпром промгаза" Александр Карасевич заочно арестован по делу о неуплате налогов в особо крупном размере на сумму в 620 миллионов рублей. "Газпром промгаз" — это проектный институт российской компании. Помимо этого, Федеральная налоговая служба, которая была признана потерпевшей стороной по делу, заявила к нему гражданский иск на сумму свыше миллиарда рублей.Арест на денежные средства и нежилое имущество российского ученого Александра Карасевича по делу об уклонения в уплате налогов наложен Бабушкинским судом Москвы на деньги экс-главы "Газпром промгаза", а это 9 миллионов 600 тысяч рублей, изъятых при обыске, на две квартиры, дачу и два парковочных места для машин, сообщает телеканал "Россия 24".В материалах дела нет достаточных оснований для заочного ареста, заявила в суде адвокат Карасевича Екатерина Березовская. Ее подзащитный находится на лечении в Германии. При этом Александр Карасевич был объявлен в международный розыск в конце 2018 года.Дело за неуплату налогов на 738 миллионов рублей возбуждено по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 199 Уголовного кодекса России ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"). При этом при расследовании дела была вскрыта мошенническая схема по хищению почти двух миллиардов рублей при реализации проекта "Газификация регионов России".Следствие уже ходатайствовало перед судом о заочном аресте Карасевича, но тогда суд отказал в этом. Мосгорсуд признал отказ законным.Александр Карасевич после 12 лет руководства научно-исследовательским институтом газовой отрасли "Газпром промгаз" был уволен в 2013 году.