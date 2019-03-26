Специальный свод правил по безопасности планируют создать в Кузбассе. Называться он будет Золотые правила безопасности труда. Об этом сообщает ГТРК Кузбасс. Главная цель будущей памятки — предотвратить возможные ЧП на производстве, сделать труд рабочих более безопасным.

Специальный свод правил по безопасности планируют создать в Кузбассе. Называться он будет "Золотые правила безопасности труда". Об этом сообщает ГТРК "Кузбасс".Главная цель будущей памятки — предотвратить возможные ЧП на производстве, сделать труд рабочих более безопасным. Как рассказали инициаторы проекта, каждому шахтеру будет вручаться своеобразный кодекс работника угольной промышленности. В нем будут подробно описаны способы предотвращения чрезвычайных ситуаций, правила безопасности, а также виды ответственности за их нарушение."Золотые правила" должны уменьшить число несчастных случаев, ведь профессия шахтера входит в число самых опасных. Памятка поможет повысить ответственность самих рабочих, улучшит качество труда и условия работы, прокомментировал нововведение замгубернатора Кемеровской области Андрей Панов. Необходимо, чтобы буклет получил весь персонал угольных предприятий.