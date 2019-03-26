С 25 марта - долгожданная премьера на канале Россия второго сезона исторической драмы Годунов. Новый взгляд на одну из самых сложных и противоречивых эпох в истории России. Время переворотов, тревог и больших потрясений. Оторваться будет невозможно.

С 25 марта — долгожданная премьера на канале "Россия" второго сезона исторической драмы "Годунов". Новый взгляд на одну из самых сложных и противоречивых эпох в истории России. Время переворотов, тревог и больших потрясений. О том, что на самом деле связывало тех людей, кто творил историю, а также о других тайнах Смутного времени зрители узнают в новых сериях. Оторваться будет невозможно.Долгожданное продолжение исторической саги "Годунов" захватывает с первых кадров."Смуту мы решили проецировать через портреты нескольких людей. Жителей того времени. У нас есть несколько героев, с которыми мы будем двигаться по всему сюжету и проживем эту историю", — поясняет режиссер Тимур Алпатов.Годунов — один из самых недооцененных правителей страны. Масштабная сага на телеканале "Россия" едва ли не первая попытка разобраться в реальных заслугах и драмах реального царя Бориса."Ничего доброго до этого фильма о Годунове не говорили, — считает народный артист России Сергей Безруков. — Я увидел его как прогрессивного сильного человека".Сериал "Годунов" невероятен и по своему замыслу, и по воплощению: создать мир, о котором почти не сохранилось свидетельств, собрать эпоху как смальту для мозаики по кусочкам времени. Натуру снимали у Покровского собора, в Троице-Сергиевой лавре. И даже на колокольне Ивана Великого, где, по преданию, у Годунова случился удар."Эпохи огромные, смута. Разные временные промежутки плюс любовь, интриги. Таких проектов очень-очень мало", — констатирует актер Александр Устюгов.Крушение власти, волна самозванства, народные восстания — карусель событий, которая восхитит самых искушенных гурманов. На фоне грозного исторического занавеса — хрупкие личные трагедии, большая любовь и пульс жизни. Режиссерская оптика приближает патриарха Филарета, Лжедмитрия I, царских детей Федора и Ксению."Тебя, как и меня используют. И тебе это, как мне, нравится. Или ты боишься, что я без тебя на трон сяду?" – интересуется Лжедмитрий."Все знают, что ты — самозванец! Без меня у тебя ничего не выйдет", — обращается к Лжедмитрию актриса Дарья Урсуляк в образе Марины Мнишек."Невероятно качественно сделано. Очень с большим вниманием к деталям, с вниманием к эпохе", — говорит о своем отношении к картине актриса."Такой редкий крутой актерский состав, что даже ради этого стоит смотреть", — призывает зрителей заслуженная артистка России Ирина Пегова.Обаяние саги "Годунов" в его развороте к большим киноформам, где можно рассмотреть черты пеплума и эпоса. Это история одной венценосной семьи в масштабах истории страны. Продолжение всенародно любимого сериала — на телеканале "Россия".Увидеть это необходимо каждому.