Сенсационные признания высокопоставленного сотрудника СБУ: спецслужбы Украины организовали тайные тюрьмы на подконтрольной им территории Донбасса, а на неподконтрольной устроили охоту на лидеров ДНР и ЛНР. Прямо сейчас Служба безопасности готовится переписать итоги предстоящих в стране 31 марта президентских выборов. Шокирующие свидетельства офицер СБУ представил в Москве.

Сенсационные признания высокопоставленного сотрудника СБУ: спецслужбы Украины организовали тайные тюрьмы на подконтрольной им территории Донбасса, а на неподконтрольной устроили охоту на лидеров ДНР и ЛНР. Прямо сейчас Служба безопасности готовится переписать итоги предстоящих в стране 31 марта президентских выборов. Шокирующие свидетельства офицер СБУ представил в Москве.Его имя до последнего держали в тайне. Была известна только тема пресс-конференции — ситуация на постмайданной Украине. И главный герой — непосредственный участник ключевых событий последних пяти лет. Материалы журналистам раздали уже в конце. Папка — документы, фотографии — лишь часть доказательств преступлений киевской власти, сомневаться в которых не приходится.Его лицо окажется незнакомым. Он не политик, не журналист — бывший сотрудник Службы безопасности Украины. С мая 2014-го — в центральном аппарате. Доступ к секретной информации министерства обороны, генерального штаба, главного управления разведки. После февральской майданной революции стал тайно работать на Россию."Я просто не мог себе представить, как можно служить этой власти — с самого начала. Я был ее противником. Не будет того счастья, которое они предлагают для Украины. Все будет только хуже и хуже. Разрыв связей с Россией — это ударит колоссально", — говорит Василий Прозоров.Штаб СБУ, где служил Прозоров, руководил операцией на юго-востоке. Еще до начала боевых действий они вырабатывают рекомендации: отказаться от образа россиян как братского народа, закрепить в украинской пропаганде образ России как угрозы всему миру, мирное население Донбасса использовать как живой щит."С легкой руки конкретно председателя СБУ Валентина Наливайченко и образовались такие монстры, как "Айдар", "Донбасс", "Азов". Он отдавал распоряжения снабжать эти батальоны стрелковым вооружением. На преступное прошлое этих людей глаза откровенно закрывались. Чем хуже, чем жестче они будут себя вести с представителями населения Донбасса, тем в принципе было для киевской власти лучше", — рассказывает экс-сотрудник СБУ.Добровольческие нацбатальоны становятся карательными. СБУ создает сеть тайных тюрем. В одной из них, что располагалась в здании мариупольского аэропорта, Прозоров был лично. В просторечье ее называли "библиотекой", а задержанных — "книгами"."На первом этаже находятся две холодильные камеры. Вот в эти комнаты и набивали задержанных людей, содержа их там абсолютно неофициально, без санкций судов, прокуратуры и так далее. Люди там просто теряли сознание даже от самого нахождения внутри этих камер. Если там не сделали ремонт, там кровь даже в бетон впиталась, а стены все исцарапаны ногтями задержанных людей", — рассказал Прозоров.За диверсии и теракты на Донбассе отвечали сотрудники 5-го управления департамента контрразведки СБУ. Их подготовкой занимались американские и британские специалисты. На тренинги и инструктажи специально выезжали в Штаты."Сотрудники ЦРУ присутствуют в Киеве. Они находятся на конспиративных квартирах, в загородных домах. Они часто приезжают в центральный офис СБУ, но для проведения, например, конкретных совещаний или планирования конкретных операций", — говорит Прозоров.Василий Прозоров убежден: ликвидация командиров ополчения Гиви и Моторолы — это тоже 5-е управление СБУ. Штабистами была разработана специальная операция под названием "Пауки в банке" — дискредитировать политических и военных лидеров непризнанных республик, вплоть до уничтожения. К катастрофе малазийского "Боинга" в июле 2014-го, по его мнению, тоже причастна Украина."На тот момент боевые действия велись уже несколько месяцев. Воздушное пространство над зоной боевых действий не было закрыто. Могу сделать предположение, кто к этому причастен. По моему мнению, это два человека: нынешний замглавы администрации Порошенко, бывший начальник департамента контрразведки Валерий Кондратюк и нынешний начальник главного управления разведки министерства обороны Василий Бурба", — говорит Прозоров.Он рассказывает, как в мае 14-го на Украине проходили президентские выборы. Людей загоняли на избирательные участки и заставляли голосовать за нужного кандидата. Спустя пять лет тот "нужный" кандидат снова выходит на выборы.- Известно ли вам что-то о фальсификациях, готовящихся на предстоящих президентских выборах, о которых сегодня очень много информации в украинских СМИ?- Ну конечно, известно. Электронная система голосования "ГАС Выборы" находится под контролем департамента компьютерной информационной безопасности СБУ. В каждой территориальной избирательной комиссии будет находиться до пяти сотрудников СБУ, которые в том числе будут как бы охранять уже готовые результаты выборов, бюллетеней, сопровождать их в ЦВК. А СБУ, соответственно, с ее председателем Василием Грицаком — это абсолютно подконтрольная Порошенко структура.Выступление Прозорова было коротким. Все, что он успел рассказать — в нескольких словах. Но его воспоминаний о постмайданной Украине хватит на целую книгу, которую бывший сотрудник СБУ как раз готовится издать.