Петр Порошенко прекрасно понимает, что ему не победить на
предстоящих президентских выборах. Президент решил на прощание обвинить во всех
грехах Россию, тем самым сняв с себя ответственность за неминуемое поражение.
Петр Порошенко прекрасно понимает, что ему не победить на
предстоящих президентских выборах. Президент решил на прощание обвинить во всех
грехах Россию, тем самым сняв с себя ответственность за неминуемое поражение.
Обратиться к "стране-агрессору" Порошенко решил на
торжествах по случаю пятой годовщины нацгвардии Украины. Бойцы внимательно
слушали своего главнокомандующего и думали о нелегкой предстоящей работе по
предотвращению срыва выборов со стороны России. А именно такой приказ отдал им президент.
В начале своей речи Порошенко похвалил себя любимого,
намекнул, что он останется президентом на второй срок и заявил: "В
следующие пять лет Украина может обеспечить необратимость курса благодаря
углублению партнерства с ЕС и НАТО, благодаря экономическому прорыву и победе
над бедностью".
На словах про борьбу с бедностью около десяти миллионов
украинцев (столько в стране живут за чертой бедности), наблюдавшие за визитом Порошенко
к своим гвардейцам, вздрогнули: в конце 2018 года Украина была признана самой
бедной страной Европы.
По-отечески обратившись к гвардейцам, президент перешел к
самому главному. "Но, друзья, Путин не собирается оставить нас в покое. В эти
дни мы видим признаки того, что Кремль хочет использовать выборы для
дестабилизации ситуации в Украине", – с тревогой в голосе сказал президент.
Что же такого страшного собирается делать Россия? По версии
Порошенко, речь идет уже не только о вмешательстве в выборы для того, чтобы
обеспечить выигрыш выгодных для Москвы кандидатов. Все намного хуже:
оказывается, в Кремле разработан целый план по срыву выборов и перевод их в
формат внутреннего конфликта. Про внутренний конфликт, не прекращающийся в
Незалежной вот уже пять лет, глава страны упомянуть почему-то забыл.
В конце своей русофобской речи пообещал защитить
волеизъявление украинского народа и сделать все, чтобы выборы прошли прозрачно и
в соответствии с европейскими стандартами. В это, конечно, верится с трудом,
ведь недавно бывшие соратники Порошенко по Майдану обратились в прокуратуру с просьбой
возбудить уголовное дело по факту готовящихся Порошенко и его командой фальсификаций
на выборах.
Очевидно, что нынешний президент сможет одержать победу 31
марта только в одном случае: приписав себе миллионы голосов избирателей.
Реальный рейтинг поддержки Петра не превышает 16%. А база для приписок
уже создана: в избирательные списки внесены сотни тысяч так называемых мертвых
душ, среди которых журналисты нашли убитых в Донбассе комбата Гиви и главу ДНР Александра
Захарченко. Получается, что благодаря своим ненавистным врагам президент, запятнавший
себя кровью жителей Донбасса, получает возможность остаться на второй срок.