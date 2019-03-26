Петр Порошенко прекрасно понимает, что ему не победить на предстоящих президентских выборах. Президент решил на прощание обвинить во всех грехах Россию, тем самым сняв с себя ответственность за неминуемое поражение.

Петр Порошенко прекрасно понимает, что ему не победить напредстоящих президентских выборах. Президент решил на прощание обвинить во всехгрехах Россию, тем самым сняв с себя ответственность за неминуемое поражение.Обратиться к "стране-агрессору" Порошенко решил наторжествах по случаю пятой годовщины нацгвардии Украины. Бойцы внимательнослушали своего главнокомандующего и думали о нелегкой предстоящей работе попредотвращению срыва выборов со стороны России. А именно такой приказ отдал им президент.В начале своей речи Порошенко похвалил себя любимого,намекнул, что он останется президентом на второй срок и заявил: "Вследующие пять лет Украина может обеспечить необратимость курса благодаряуглублению партнерства с ЕС и НАТО, благодаря экономическому прорыву и победенад бедностью".На словах про борьбу с бедностью около десяти миллионовукраинцев (столько в стране живут за чертой бедности), наблюдавшие за визитом Порошенкок своим гвардейцам, вздрогнули: в конце 2018 года Украина была признана самойбедной страной Европы.По-отечески обратившись к гвардейцам, президент перешел ксамому главному. "Но, друзья, Путин не собирается оставить нас в покое. В этидни мы видим признаки того, что Кремль хочет использовать выборы длядестабилизации ситуации в Украине", – с тревогой в голосе сказал президент.Что же такого страшного собирается делать Россия? По версииПорошенко, речь идет уже не только о вмешательстве в выборы для того, чтобыобеспечить выигрыш выгодных для Москвы кандидатов. Все намного хуже:оказывается, в Кремле разработан целый план по срыву выборов и перевод их вформат внутреннего конфликта. Про внутренний конфликт, не прекращающийся вНезалежной вот уже пять лет, глава страны упомянуть почему-то забыл.В конце своей русофобской речи пообещал защититьволеизъявление украинского народа и сделать все, чтобы выборы прошли прозрачно ив соответствии с европейскими стандартами. В это, конечно, верится с трудом,ведь недавно бывшие соратники Порошенко по Майдану обратились в прокуратуру с просьбойвозбудить уголовное дело по факту готовящихся Порошенко и его командой фальсификацийна выборах.Очевидно, что нынешний президент сможет одержать победу 31марта только в одном случае: приписав себе миллионы голосов избирателей.Реальный рейтинг поддержки Петра не превышает 16%. А база для приписокуже создана: в избирательные списки внесены сотни тысяч так называемых мертвыхдуш, среди которых журналисты нашли убитых в Донбассе комбата Гиви и главу ДНР АлександраЗахарченко. Получается, что благодаря своим ненавистным врагам президент, запятнавшийсебя кровью жителей Донбасса, получает возможность остаться на второй срок.