Отношения Киева и Вашингтона не такие радужные, как может показаться на первый взгляд. Стало известно о том, что в США готовится арест Петра Порошенко по делу о вмешательстве Украины в американские выборы.

Отношения Киева и Вашингтона не такие радужные, как можетпоказаться на первый взгляд. Стало известно о том, что в США готовится арестПетра Порошенко по делу о вмешательстве Украины в американские выборы.Лидеру Незалежной надо готовиться не ко второмупрезидентскому сроку, а к первому в американской тюрьме. ФБР начало уголовноепроизводство по факту украинского вмешательства в выборы 2016 года, сообщил лишенныйгражданства Украины экс-депутат Рады Андрей Артеменко.Этот политик стал единственным украинцем, давшим показания подприсягой в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательствеРоссии в выборы в США. Оказалось, что Киев тоже замешан в этом деле.В процессе расследования Мюллера всплыли коррупционные делапрезидента Украины и его ближайшего окружения. Бывший депутат передал ФБРсоответствующие документы.“Пришло время нью-йоркскому департаменту ФБР презентовать пленкиОнищенко и тысячи других документов, которые приведут , Гонтареву,Пасенюка и многих других персонажей не ко второму сроку, а к первому вамериканской тюрьме, как привели туда Лазаренко", – приводит словаэкс-депутата издание "ПолитНавигатор".Артеменко утверждает, что Мюллер выделил в отдельноеуголовное производство деятельность, которая была связана с вмешательствомУкраины в американские выборы.“Отдельно следователей интересует публикацияукраинской части панамских документов об офшорах, которая касается прежде всегоближайшего окружения по его финансовым махинациям", – сообщилполитик. В деле фигурирует и взятка в 400 тысяч долларов, которую лидер Незалежной заплатил за то, чтобы сфотографироваться с Трампом в Овальном кабинете.