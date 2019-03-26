Отношения Киева и Вашингтона не такие радужные, как может
показаться на первый взгляд. Стало известно о том, что в США готовится арест
Петра Порошенко по делу о вмешательстве Украины в американские выборы.
Отношения Киева и Вашингтона не такие радужные, как может
показаться на первый взгляд. Стало известно о том, что в США готовится арест
Петра Порошенко по делу о вмешательстве Украины в американские выборы.
Лидеру Незалежной надо готовиться не ко второму
президентскому сроку, а к первому в американской тюрьме. ФБР начало уголовное
производство по факту украинского вмешательства в выборы 2016 года, сообщил лишенный
гражданства Украины экс-депутат Рады Андрей Артеменко.
Этот политик стал единственным украинцем, давшим показания под
присягой в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве
России в выборы в США. Оказалось, что Киев тоже замешан в этом деле.
В процессе расследования Мюллера всплыли коррупционные дела
президента Украины и его ближайшего окружения. Бывший депутат передал ФБР
соответствующие документы.
“Пришло время нью-йоркскому департаменту ФБР презентовать пленки
Онищенко и тысячи других документов, которые приведут , Гонтареву,
Пасенюка и многих других персонажей не ко второму сроку, а к первому в
американской тюрьме, как привели туда Лазаренко", – приводит слова
экс-депутата издание "ПолитНавигатор".
Артеменко утверждает, что Мюллер выделил в отдельное
уголовное производство деятельность, которая была связана с вмешательством
Украины в американские выборы.
“Отдельно следователей интересует публикация
украинской части панамских документов об офшорах, которая касается прежде всего
ближайшего окружения по его финансовым махинациям", – сообщил
политик. В деле фигурирует и взятка в 400 тысяч долларов, которую лидер Незалежной заплатил за то, чтобы сфотографироваться с Трампом в Овальном кабинете.