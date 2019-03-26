Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме победителя Кубка Стэнли Вашингтон Кэпиталз. В числе приглашенных были российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме победителя Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз". В числе приглашенных были российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.Президент США особо отметил капитана команды Александра Овечкина. " У меня не осталось выбора, только как стать его фанатом. Овечкин — это нечто! Посмотрите на эти руки. Он забросил ими больше всех шайб", — заявил Дональд Трамп на встрече, а потом продублировал эту запись в своем твиттере."Вы провели невероятный прошлый сезон, сломив сопротивление принципиального соперника и чемпиона –"Питтсбурга".. К победе вас привёл особенный спортсмен, великолепный игрок – капитан Алекс Овечкин. Моя дочь Иванка его друг и большой фанат".