Прием у президента США – большая честь для Вашингтон Кэпиталз. Капитан столичной команды Александр Овечкин поблагодарил за приглашение Дональда Трампа.

Прием у президента США – большая честь для "Вашингтон Кэпиталз".Капитан столичной команды Александр Овечкин поблагодарил за приглашение ДональдаТрампа.пообещал Дональду Трампу: "Кэпиталз" оченьпостараются еще раз выиграть Кубок Стэнли. "Спасибо за прием, для насбольшая честь находиться здесь и встретиться с вами лично. Мы попытаемся сновадостичь этого, выиграв Кубок Стэнли. У нас та же команда, но теперь опытная",– заявил Александр Овечкин.Несколько дней назад было объявлено, что игроков "ВашингтонКэпиталз" во главе с пригласили в Белый дом. Президент США традиционно принимает усебя победителей хоккейного сезона НХЛ, передает NBC.