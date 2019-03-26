Прием у президента США – большая честь для Вашингтон Кэпиталз.
Капитан столичной команды Александр Овечкин поблагодарил за приглашение Дональда
Трампа.
Прием у президента США – большая честь для "Вашингтон Кэпиталз".
Капитан столичной команды Александр Овечкин поблагодарил за приглашение Дональда
Трампа.
пообещал Дональду Трампу: "Кэпиталз" очень
постараются еще раз выиграть Кубок Стэнли. "Спасибо за прием, для нас
большая честь находиться здесь и встретиться с вами лично. Мы попытаемся снова
достичь этого, выиграв Кубок Стэнли. У нас та же команда, но теперь опытная",
– заявил Александр Овечкин.
Несколько дней назад было объявлено, что игроков "Вашингтон
Кэпиталз" во главе с пригласили в Белый дом. Президент США традиционно принимает у
себя победителей хоккейного сезона НХЛ, передает NBC.