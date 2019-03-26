Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Он сделал это заявление на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Он сделал это заявление на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, передает телеканал "Россия 24".Ранее Трамп написал в Twitter, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.В Москве считают, что позиция США по Голанам мешает сирийскому урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео.До 1967 года Голанские высоты являлись частью Сирии. В начале июня 1967 года — в ходе Шестидневной войны — две трети этой территории были заняты Израилем.В декабре 1981 года израильский парламент принял закон о том, что на эту территорию распространяется юрисдикция Израиля. СБ ООН не признал этого решения.