ООН - против, ЕС - против, и ЛАГ тоже - против. Мировое сообщество практически единым фронтом осудило решение Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

ООН — против, ЕС — против, и ЛАГ тоже — против. Мировое сообщество практически единым фронтом осудило решение Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.Редкая ситуация для американской политики – решение Дональда Трампа не поддержали даже преданные ему СМИ. "Фокс Ньюс" вышли с сухим заголовком – заявление Дональда Трампа по Голанским высотам вызвало сильное осуждение в регионе. Их коллеги из "Нью-Йорк Таймс" высказались куда жестче, и назвали ход Дональда Трампа бессмысленной провокацией. По мнению журналистов издания, такой ход больше служит интересам Израиля, чем США – и призван помочь премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху переизбраться на новый срок – его ждут выборы уже через 2 недели. А расплачиваться за это придется обострением в регионе. На это уже непрозрачно намекнул министр иностранных дел Турции – Мевлют Чавушоглу."Сначала Америка перенесла свое посольство в Иерусалим. А теперь поддержала Израиль в его незаконном намерении официально провозгласить Голанские высоты своими. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выступить против такого решения", — заявил Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции.Похожую точку зрения высказали в большинстве арабских стран – в Египте, Арабских Эмиратах, Ливане, Ираке, а также в Лиге Арабских Государств. В Сирийском МИДе назвали решение Дональда Трампа вопиющим – и заявили, что оно демонстрирует высшую степень презрения международного права. Поддержала арабскую республику и Палестина.Не поддержали заявление Трампа в Великобритании, Испании и Евросоюзе. Там считают территорию незаконно оккупированной Израилем. В ООН отметили, что позиция организации по статусу Голанских высот не изменилась.На то, что решение Трампа прямо противоречит международным нормам права, обратила внимание и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова."К сожалению, это очередной шаг к разрушению международной правовой базы для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Позиция России по этому вопросу остается неизменной – Голанские высоты являются сирийской территорией. Хотела бы еще раз обратить внимание, что если в Вашингтоне американские политики любят ссылаться на приверженность международному праву, в конкретном случае они прямо его нарушают", — отметила Мария Захарова.Подтверждением массового недовольства стали первые протесты – в Нью-Йорке на улицы вышли представители палестинской диаспоры, а на Голанах прошла стихийная акция друзов – это коренное арабское население."Это все постановка перед израильскими выборами, которые пройдут меньше, чем через месяц. Нас не волнует, кто победит на выборах в Израиле или США, нас заботит одно – чтобы Голаны остались под сирийско-арабским суверенитетом", — считают друзы.Интересно, что и в самом еврейском государстве позиция Биньямина Нетаньяху не нашла всеобщего подтверждения – многим не понравилось, что он и Трамп тем самым нарушают хрупкий мир на ближнем востоке. Израильтяне опасаются, что это решение, в конечном счете, ударит по ним самим.