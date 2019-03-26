В Тимирязевском районе двое подростков получили серьезные травмы на детской площадке. На них упали качели. У одного диагностировали перелом позвоночника, у другого - сотрясение мозга. Коммунальная служба считает все это несчастным случаем, однако у родителей пострадавших - другое мнение.

В Тимирязевском районе двое подростков получили серьезные травмы на детской площадке. На них упали качели. У одного диагностировали перелом позвоночника, у другого — сотрясение мозга. Коммунальная служба считает все это несчастным случаем, однако у родителей пострадавших — другое мнение.Упавшие качели разобрали и увезли на экспертизу, место оцепили сигнальной лентой. Там по-прежнему торчат металлические обрубки конструкции.- Просто играли дети, да и все! Колесо такое большое — нет, среднее колесо! И они на колесе катались!Двое школьников на Астрадамской улице вечером пришли на детскую площадку. Один из них решил покататься на качелях. В какой-то момент они начали заваливаться назад."Он рядом его качал, а Влад сидел на качелях, и он даже видел, как они начинают падать, и хотел их задержать. Но физически — ну, не мог он их задержать!" — говорит мама пострадавшего Светлана Союстова.Один из подростков вылетел с сиденья, его приятеля тяжелая перекладина свалила с ног. Обоих без сознания доставили в больницу. Лечение и реабилитация займут минимум полгода."Одному мальчику, как видели, попали балки на голову. А Влад там сделал финт ушами и приземлился на спину. У него компрессионный перелом двух позвонков — четвертого и пятого!" — рассказала мама пострадавшего Наталья Балдина.Коммунальщики поспешили заявить, что ребята виноваты сами — якобы такие качели предназначены для маленьких детей, а не для подростков. Но рядом висит табличка, которая говорит об обратном.- Табличка есть, что до 16 лет и до 70 килограммов. Моему ребенку 14 лет, и весит он 48 килограммов при росте 161. Ну, то есть, он небольшой, меньше меня ростом!Предположили, что школьники слишком сильно раскачали конструкцию, но местные жители говорят: опоры были плохо закреплены.- Раньше вылетали эти конструкции, и они их исправляли.- А, вылетали качели?- Вылетали, да! Падали качели, что я скрывать-то буду!- А площадка новая?- Новая, ее в этом году только пустили!А всего за несколько дней до происшествия здесь же упал игровой велосипед.- Прямо с корнем был вырван и валялся на земле. А потом они снова сделали.- Прикрутили его снова?- Снова вызывали бригаду!В двух дворах по соседству жители тоже жалуются, что качели и горки плохо закреплены. Видимо, делала их одна бригада.- У меня ребенок вот здесь вот катался, и буквально 10-летний ребенок подошел, покатился — и все, они ходить начали.- Вот так?- Ну, да, они ходуном начали ходить!После происшествия полиция начала проверку. Родители пострадавших подростков требуют завести уголовное дело и проверять, насколько тщательно коммунальщики следили за состоянием детских площадок.