Появилась тревожная информация о том. что Владимир Кузьмин может быть болен раком. Поводом для таких данных послужило то, что якобы человека, похожего на популярного рок-исполнителя, узнали в онкоцентре.

Появилась тревожная информация о том. что Владимир Кузьмин может быть болен раком. Поводом для таких данных послужило то, что якобы человека, похожего на популярного рок-исполнителя, узнали в онкоцентре.Материал дополняется