Появилась тревожная информация о том. что Владимир Кузьмин может быть болен раком. Поводом для таких данных послужило то, что якобы человека, похожего на популярного рок-исполнителя, узнали в онкоцентре.
<a href="https://33live.ru/novosti/26-03-2019-u-vladimira-kuzmina-zapodozrili-rak.html" target="_blank">У Владимира Кузьмина заподозрили рак</a> - Появилась тревожная информация о том. что Владимир Кузьмин может быть болен раком. Поводом для таких данных послужило то, что якобы человека, похожего на популярного рок-исполнителя, узнали в онкоцентре.
[url=https://33live.ru/novosti/26-03-2019-u-vladimira-kuzmina-zapodozrili-rak.html]У Владимира Кузьмина заподозрили рак[/url] - Появилась тревожная информация о том. что Владимир Кузьмин может быть болен раком. Поводом для таких данных послужило то, что якобы человека, похожего на популярного рок-исполнителя, узнали в онкоцентре.