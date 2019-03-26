Дмитрий Кириченко может лишиться должности главного тренера Уфы. Причина – неудачное выступление уфимцев в весенней части российской премьер-лиги.

Дмитрий Кириченко может лишиться должности главного тренера "Уфы". Причина – неудачное выступление уфимцев в весенней части российской премьер-лиги.После зимней паузы "Уфа" проиграла все три встречи и занимает предпоследней, 15 место в чемпионате страны. Всего же под руководством Кириченко, ставшего главным тренером в ноябре, уфимцы смогли выиграть лишь однажды.По информации Чемпионат.com Дмитрий Кириченко может быть отправлен в отставку. В число его возможных преемников входят Сергей Юран, Андрей Кобелев и Евгений Перевертайло.