Семье, которая в 2013 году помогла укрыться в своем жилище в Гонконге бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, предоставлен статус беженцев в Канаде.

Семье, которая в 2013 году помогла укрыться в своем жилище в Гонконге бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, предоставлен статус беженцев в Канаде.Статус беженцев предоставлен 42-летней Ванессе Родел и ее семилетней дочери Киане. Согласно плану канадских адвокатов Эдварда Сноудена, Ванесса Родел и еще несколько человек временно укрывали американца в Гонконге. "Эти люди впустили меня в свои дома, несмотря на то, что сами жили в чудовищной бедности и тесноте. Они делились со мной всем", — заявил сам Сноуден по видеосвязи.Как сообщалось, в 2013 году экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе, о нелегальном прослушивании переговоров лидеров нескольких зарубежных стран, напоминает ТАСС. Спасаясь от преследования со стороны властей США, он направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе, России. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в РФ, который позднее был продлен на такой же срок.