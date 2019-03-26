Интеллектуальная система учета газа в России может обойтись в 385 миллиардов рублей. Умные счетчики в несколько раз дороже обычных, а затраты планируют переложить на потребителей.

Минэнерго направило в правительство письмо, где изложило позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа, пишут "Известия". Система подразумевает установку в квартирах и домах "умных" счетчиков, которые будут передавать данные в газоснабжающие компании.Стоимость такого счетчика составит 11-15 тысяч рублей за штуку, в то время как обычный стоит от 2 до 5 тысяч рублей.Министерство рассматривает два варианта финансирования установки счетчиков. Расходы включат либо в плату за снабженческо-сбытовые услуги, которая поступает газоснабжающим организациям, либо в плату на транспортировку газа, которая поступает газораспределительным организациям. Но и в том, и в другом случае платит потребитель.