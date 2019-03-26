Стоимость монтажа и установки интеллектуальных систем учета голубого топлива в России может составить 385 миллиардов рублей.

Стоимость монтажа и установки интеллектуальных систем учета голубого топлива в России может составить 385 миллиардов рублей.Как пишут "Известия", 19 декабря 2018 года Госдумой принят закон, направленный на развитие интеллектуальных систем учета газа в России, который устанавливает приоритет для интеллектуальной системы расчетов. Сетевая организация самостоятельно принимает решение, ставить или не ставить такие системы учета.В Минэнерго оценили интеллектуальный счетчик в 11-15 тысяч рублей за штуку, при том, что обычный стоит 2-5 тысяч рублей.По оценкам ведомства, газораспределительные организации, которые будут монтировать и устанавливать новые системы, потратят на это 385 миллиардов рублей.При этом в Минэнерго рассматривают два варианта источника финансирования. Первый — включить расходы на счетчик в плату за услуги. Второй подразумевает включение расходов в тариф на транспортировку газа."Известия" отмечают, что независимо от того, какой вариант выберут в Минэнерго, для потребителей сумма платежей вырастет примерно одинаково. В ФАС заявили, что поддерживают второй вариант.В отличие от обычных счетчиков у интеллектуальных приборов учета отсутствует дисплей и возможность вмешиваться в работу счетчика.В пояснительной записке к документу говорится, что создание подобных систем позволит снизить потери, обеспечит адресное воздействие на неплательщиков за поставленную электроэнергию и повысит "наблюдаемость" комплекса.