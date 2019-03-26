Израильский иллюзионист Ури Геллер считает грядущий выход Британии из Евросоюза катастрофой и готов бороться с этим с помощью телепатии. Фокусник призвал всех неравнодушных граждан Соединенного королевства присоединиться к нему.

Израильский иллюзионист Ури Геллер считает грядущий выход Британии из Евросоюза катастрофой и готов бороться с этим с помощью телепатии. Фокусник призвал всех неравнодушных граждан Соединенного королевства присоединиться к нему, сообщает Guardian.С помощью сеансов телепатии Геллер собирается залезть в мозг Терезы Мэй и помешать ей подписать исторический документ о Brexit. Он направляет свою психическую энергию в сознание премьера каждый день в 11:11 утра и вечера.Геллер предлагает всех британцев, не поддерживающих Brexit, делать то же самое. По мнению иллюзиониста, 11:11 – это "мистическое время".Дважды в сутки Геллер будет представлять себе, как Мэй подписывает документ об отказе от применить статьи 50 договора о Европейском союзе, по которой запустили Брэкзит. Кроме того, иллюзионист также будет визуализировать премьера, которая принимает решение провести второй референдум по выходу из Евросоюза.По словам Геллера, однажды он уже внедрялся в мозг Мэй. Иллюзионист утверждает, что за три года до того, как возглавить правительство, британка приезжала к нему домой, и фокусник "запрограммировал" ее на то, чтобы занять пост премьера.