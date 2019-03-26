Хирургическую операцию, не имеющую аналогов в мире, провели трансплантологи из столичного центра имени Шумакова. Впервые им удалось пересадить сразу два органа — почку и фрагмент печени, применив наиболее щадящий способ — лапароскопию. Пациентом стала девочка, страдающая от редкого генетического заболевания, а донором - ее мама.

Хирургическую операцию, не имеющую аналогов в мире, провели трансплантологи из столичного центра имени Шумакова. Впервые им удалось пересадить сразу два органа — почку и фрагмент печени, применив наиболее щадящий способ — лапароскопию. Пациентом стала девочка, страдающая от редкого генетического заболевания, а донором — ее мама."Иду сдавать кровь. Потом УЗИ, потом лекарство", — говорит Арина Григорян, пациентка центра имени Шумакова.Свой распорядок дня Арина знает лучше медсестер. Вся жизнь — по больницам. В год у нее нашли тяжелое генетическое заболевание, при котором у малышей развивается цирроз печени и отказывают почки. Лечения нет. Единственный шанс на спасение — трансплантация сразу двух органов. Только один родственник Арины теоретически мог стать донором. Мама."Очень переживала, потому что больше не было кого-то еще из родственников, чтобы взять. О себе даже в голове не было такого, что, как там будет? Не боялась совершенно. Только вот боялась, чтобы с ребенком было все хорошо", — рассказала Олеся Григорян.Ждать дальше было нельзя. Требовался диализ. И хирурги центра Шумакова провели операцию, которую раньше не делал никто в мире. Одновременная пересадка почки и левой доли печени, которые забрали у живого донора лапароскопическим способом.Похожую операцию здесь впервые провели двухлетнему ребенку полгода назад. И достижение российских трансплантологов признал авторитетный американский научный журнал."Мы взяли почку и небольшую часть печени, левый латеральный сектор. И успешно пересадили. Для самого донора эта операция значительно менее травматична, чем обычное хирургическое вмешательство через разрез на брюшной стенке", — пояснил Сергей Готье, академик РАН, директор центра имени Шумакова.Но в этом случае ситуация сложнее. У мамы Арины забрали намного большую часть печени, чем во время первой такой операции. Тем не менее ее выписали из стационара на пятые сутки. Быстрое восстановление — благодаря лапароскопической технологии. Осваивали ее ради сохранения здоровья донора, но оказалось, что картинка эндоскопа помогает и хирургу оперировать точнее, чем открытым способом.Девочка восстанавливается чуть медленнее, но чувствует себя хорошо. Ее новые почка и печень нормально функционируют."Она будет приезжать к нам на контрольные обследования, мы будем контролировать концентрацию иммунодепрессантов. Те пациенты, которые наблюдаются у нас уже 5-10 лет, они принимают 1-2 таблетки иммунодепрессантов и всё", — рассказал Артем Монахов, заведующий хирургическим отделением центра имени Шумакова.Малышку выпишут из клиники примерно через две недели. Пока Арина привыкает к совершенно новым ощущениям — как быть здоровым и активным человеком.