Злоумышленница работала в офисе и имела доступ к сейфу. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали подозреваемую в краже денежных средств из сейфа в размере 7 миллионов рублей.В полицию поступило заявление от 32-летней жительницы Подмосковья. Она сообщила, что из офиса организации, расположенной на улице Новый Арбат, неизвестный похитил из сейфа принадлежащие ей денежные средства. Материальный ущерб составил 7 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Смоленской площади задержали подозреваемую – 41-летнюю жительницу столицы. Установлено, что злоумышленница работала в вышеуказанном офисе и имела доступ к сейфу. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60