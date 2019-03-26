Жители Владивостока поддержат Час Земли, сообщает ГТРК Владивосток. Как известно, всемирная акция ежегодно проводится во всех крупных городах планеты. Ее инициатором является Всемирный фонд дикой природы. Выключая свет, люди выражают свое отношение к проблемам окружающей среды и экологии.

Жители Владивостока поддержат "Час Земли", сообщает ГТРК "Владивосток". Как известно, всемирная акция ежегодно проводится во всех крупных городах планеты. Ее инициатором является Всемирный фонд дикой природы (WWF). Выключая электроприборы и свет, люди выражают свое отношение к проблемам окружающей среды и экологии.В этом году акция назначена на 30 марта. Тем, кто захочет принять в ней участие, необходимо выключить электричество на час: с полдевятого вечера до половины десятого. Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, традиционно погаснет освещение здания городской администрации. В это же время всех желающих принять творческое участие в акции ждут на площади перед Домом молодежи. Здесь будет организован флешмоб с розыгрышем призов от фонда дикой природы.Год от года число участников растет. Международную акцию поддерживают как рядовые граждане, так и крупные промышленные предприятия, госорганизации, учебные заведения, коммерческие структуры. В прошлом году "Час Земли" прошел в более 700 населенных пунктах страны.