Женщина сумела отстоять свое имущество

Женщина сумела отстоять свое имуществоВ Гороховце районе 19-летний парень попытался отобрать сумочку у пенсионерки, однако довести свой замысел до конца у него не получилось. Его обвиняют в покушении на грабеж, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Молодой человек, будучи сильно пьяным, решил похитить имущество у 56-летней женщины, которая шла по одной из улиц города. Грабитель не расчитал своих и её сил. Женщина оказала серьёзное сопротивление и сумочку не отпустила. Парню пришлось убежать. А женщина пошла в полицию и написала заявление.Патрулям сразу же разослали ориентировки. Через несколько часов злоумышленника задержали. В содеянном он сознался, пояснив, что очень нужны были деньги. Дело передано в суд.