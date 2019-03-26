На Охотном Ряду во вторник, 26 марта, состоялось заседание Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Участники обсудили совершенствование законодательства о закупках в сфере культуры.

На Охотном Ряду во вторник, 26 марта, состоялось заседание Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Участники обсудили совершенствование законодательства о закупках в сфере культуры.В профессиональном сообществе не раз говорили о проблемахпри реализации закона о госзакупках, в том числе об избыточных требованиях кзаказчику. Из-за этого возникает большой объем дублирующей документации.Эксперты отмечают, что в некоторых случаях действующий закон препятствуетподготовке спектаклей, выставок и концертов.В прошлом декабре группа депутатов внесла на рассмотрениеГосдумы законопроект, разработанный с учетом предложений деятелей культуры.Вместе с ними на Совете по законотворчеству обсуждалась выработка согласованнойпозиции по совершенствованию закупок в сфере культуры.По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, этотвопрос касается не только театра, но и многих других учреждений. Законодательнапомнил, что в нижней палате есть рабочая группа под руководством первоговице-спикера Александра Жукова, которая занимается анализом исовершенствованием процедур закупок для государственных и муниципальных нужд.Вместе с тем, отметил Володин, у сферы культуры есть свои особенности, которыенеобходимо учитывать.Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольскаянапомнила, что законопроект содержит инициативы деятелей культуры. "Внесениенашего федерального закона вызвало энтузиазм культурного сообщества, и всеждут, когда эта работа будет продолжена", – сказала парламентарий.Глава Союза театральных деятелей России Александр Калягинотметил, что вопрос о госзакупках в сфере культуры обсуждался давно."Давайте примем закон, по которому культура выводится полностью из‑под действия 44-ФЗ и других,мешающих ей законов", – предложилон. В свою очередь, представитель РАНХиГС Татьяна Тодорова призвала сохранить вправоприменительной практике "золотую середину".По словам Вячеслава Володина, закон должен стимулироватьработать эффективнее. Спикер напомнил о необходимости создать условия длясамореализации творческих людей, чтобы театры работали успешно, а зрителей былокак можно больше."Необходимо проанализировать нормы, которые напротяжении многих лет работали и показали, что являются тормозом", – сказалпредседатель нижней палаты.В нынешних условиях нередко бывает так, что деньги либо непотратили, либо начинается обман и введение в заблуждение, посетовал спикер."Мы за то, чтобы взять и услышать всех, услышать тех, кто представляеттеатры, творчество, тех, кто является независимыми экспертами, кто занимаетсяконтрольно-надзорными полномочиями, кто представляет те структуры, которыеизначально предлагали необходимость принятия этого закона", – подчеркнулпарламентарий. Лишь после этого необходимо выходить на конкретное решение,добавил Володин.Спикер напомнил, что о необходимости совершенствования 44-ФЗдважды говорил президент Владимир Путин. "Не будем дожидаться, когдаскажет третий раз. Поэтому давайте мы обсудим предложенные нормы нашими коллегамииз всех фракций, комитета по культуре", – обратился Володин к участникамзаседания.По его словам, было бы правильно услышать мнениеминистерства культуры, финансов, Федеральной антимонопольной службы."Совершенно очевидно, что мы с вами должны идти в ногу со временем,учитывать, в том числе, специфику. Это и есть качество наших законов", -резюмировал спикер.Принимавшие участие в заседании представителипрофессионального сообщества отметили открыть Думы к диалогу и готовностьучесть их предложения. Сообщается, что в первом чтении законопроект осовершенствовании госзакупок в сфере культуры может быть рассмотрен 9 апреля.