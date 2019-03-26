На Охотном Ряду во вторник, 26 марта, состоялось заседание Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Участники обсудили совершенствование законодательства о закупках в сфере культуры.
На Охотном Ряду во вторник, 26 марта, состоялось заседание Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Участники обсудили совершенствование законодательства о закупках в сфере культуры.
В профессиональном сообществе не раз говорили о проблемах
при реализации закона о госзакупках, в том числе об избыточных требованиях к
заказчику. Из-за этого возникает большой объем дублирующей документации.
Эксперты отмечают, что в некоторых случаях действующий закон препятствует
подготовке спектаклей, выставок и концертов.
В прошлом декабре группа депутатов внесла на рассмотрение
Госдумы законопроект, разработанный с учетом предложений деятелей культуры.
Вместе с ними на Совете по законотворчеству обсуждалась выработка согласованной
позиции по совершенствованию закупок в сфере культуры.
По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, этот
вопрос касается не только театра, но и многих других учреждений. Законодатель
напомнил, что в нижней палате есть рабочая группа под руководством первого
вице-спикера Александра Жукова, которая занимается анализом и
совершенствованием процедур закупок для государственных и муниципальных нужд.
Вместе с тем, отметил Володин, у сферы культуры есть свои особенности, которые
необходимо учитывать.
Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская
напомнила, что законопроект содержит инициативы деятелей культуры. "Внесение
нашего федерального закона вызвало энтузиазм культурного сообщества, и все
ждут, когда эта работа будет продолжена", – сказала парламентарий.
Глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин
отметил, что вопрос о госзакупках в сфере культуры обсуждался давно.
"Давайте примем закон, по которому культура выводится полностью из‑под действия 44-ФЗ и других,
мешающих ей законов", – предложил
он. В свою очередь, представитель РАНХиГС Татьяна Тодорова призвала сохранить в
правоприменительной практике "золотую середину".
По словам Вячеслава Володина, закон должен стимулировать
работать эффективнее. Спикер напомнил о необходимости создать условия для
самореализации творческих людей, чтобы театры работали успешно, а зрителей было
как можно больше.
"Необходимо проанализировать нормы, которые на
протяжении многих лет работали и показали, что являются тормозом", – сказал
председатель нижней палаты.
В нынешних условиях нередко бывает так, что деньги либо не
потратили, либо начинается обман и введение в заблуждение, посетовал спикер.
"Мы за то, чтобы взять и услышать всех, услышать тех, кто представляет
театры, творчество, тех, кто является независимыми экспертами, кто занимается
контрольно-надзорными полномочиями, кто представляет те структуры, которые
изначально предлагали необходимость принятия этого закона", – подчеркнул
парламентарий. Лишь после этого необходимо выходить на конкретное решение,
добавил Володин.
Спикер напомнил, что о необходимости совершенствования 44-ФЗ
дважды говорил президент Владимир Путин. "Не будем дожидаться, когда
скажет третий раз. Поэтому давайте мы обсудим предложенные нормы нашими коллегами
из всех фракций, комитета по культуре", – обратился Володин к участникам
заседания.
По его словам, было бы правильно услышать мнение
министерства культуры, финансов, Федеральной антимонопольной службы.
"Совершенно очевидно, что мы с вами должны идти в ногу со временем,
учитывать, в том числе, специфику. Это и есть качество наших законов", -
резюмировал спикер.
Принимавшие участие в заседании представители
профессионального сообщества отметили открыть Думы к диалогу и готовность
учесть их предложения. Сообщается, что в первом чтении законопроект о
совершенствовании госзакупок в сфере культуры может быть рассмотрен 9 апреля.