У когалымских театралов — праздник. В городе появился филиал Малого театра России. Открылся он к профессиональному празднику — Дню работника культуры, который отмечался 25 марта, сообщает ГТРК Регион-Тюмень, и приурочен ко всероссийскому Театральному марафону-2019.

У когалымских театралов — праздник. В городе появился филиал Малого театра России. Открылся он к профессиональному празднику — Дню работника культуры, который отмечался 25 марта, сообщает ГТРК "Регион-Тюмень".В торжественной церемонии открытия в рамках всероссийского "Театрального марафона-2019" приняли участия почетные гости, в том числе зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, губернатор Югры Наталья Комарова и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.Первый спектакль на новой сцене — конечно, классика. Александр Островский "На всякого мудреца довольно простоты" — именно эту комедию привезли артисты из Москвы жителям Югры. В фойе театралов ждет интересная выставка — экспозиция из истории Государственного академического Малого театра. Здесь и костюмы известных актеров, фотографии и самое интересное — макеты и эскизы декораций к спектаклям. Как пообещали столичные артисты, теперь гастроли в Тюменскую область станут регулярными.Это первый филиал Малого театра на просторах страны, рассказала гендиректора Малого Тамара Михайлова. Так что можно сказать, что для всего театрального сообщества и развития театрального искусства — это эпохальное событие.