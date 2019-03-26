Международная выставка авиакосмической и морской техники открывается во вторник в Малайзии. Участвуют более 500 компаний из 30 стран. Российский павильон один из самых крупных, и занимает около 700 квадратных метров.

Международная выставка авиакосмической и морской техники открывается во вторник в Малайзии. Участвуют более 500 компаний из 30 стран. Российский павильон один из самых крупных, и занимает около 700 квадратных метров.Наши предприятия представят образцы гражданской и авиационной техники, сообщает телеканал "Россия 24". В том числе, истребители пятого поколения Су-57 и беспилотники. Также на выставке покажут отечественные разработки в области кораблестроения и несколько сотен образцов вооружения и военной техники. В том числе, зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".