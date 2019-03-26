Димаш Кудайберген стал голосом казахского Наурыза в Москве. Публика в Кремле три часа без антракта наслаждалась выступлением казахстанского певца, его совершенной техникой бельканто, потрясающим обаянием и умением общаться со зрителями.

Димаш Кудайберген стал голосом казахского Наурыза в Москве.Публика в Кремле три часа без антракта наслаждалась выступлением казахстанскогопевца, его совершенной техникой бельканто, потрясающим обаянием и умениемобщаться со зрителями.В зале был настоящий аншлаг – яблоку негде упасть! Димаш сумелзавести публику и прикоснулся к сердцу каждого. Голос исполнителя называюткосмическим и невероятным. Пять с лишним октав, уникальное сочетаниевозможностей, певец может использовать репертуар баритона и контртенораодновременно и это сегодня большая редкость. В свои 24 года Димаш виртуознокомбинирует стили пения и с легкостью переходит из эстрады в оперу, использует горловоепение как частичку культуры своего народа.Но и это еще не все – Димаш поет на 12 языках, среди которыхрусский, испанский, английский, французский и китайский. Его первый сольныйконцерт прошел в конце 2018 года в Лондоне при таком же аншлаге, как и 22-23марта в Москве.Представляя Димаша на московской сцене Игорь Крутой сказал:"Это огромная честь писать для этоготалантливейшего исполнителя. Я уверен, что весь мир будет ждать его новыепрограммы, каждую его композицию, и каждая его нота будет восприниматься сбольшим уважением и огромным вниманием".Известно, что Наурыз – праздник обновления, и то, чтоКазахстан поручил презентовать Наурыз в Москве именно Димашу Кудайбергену,первому послу туризма Казахстана, это символично. Кроме концертов в Кремле москвичисмогли совершить увлекательную экскурсию в Казахстан, побывав на ВДНХ.Там прошелграндиозный праздник всех восточных народов, в традициях которых жива встречавесеннего равноденствия. На площадке главной выставки страны пели и плясали мастеракультуры из республик России и стран СНГ. А еще всех угощали пловом, на приготовлениекоторого ушло целых три тонны риса.Кстати, в самом Казахстане Наурыз, праздник весеннего преображения, отмечают официально – это выходные дни календаря, отличный повод для домашних забот, радостного общения с друзьями и близкими. Корнями традиция из прошлого Великой степи. Кочевники говорили – оживает степь, оживает жизнь.В посольстве Казахстана в РФ на празднике побывали видные российские политики, бизнесмены, деятели культуры, науки, главные редактора ведущих российских СМИ, а также представители аккредитованного в Москве зарубежного дипломатического корпуса и международных организаций."Нам очень приятно, что близкие друзья Казахстана пришли поздравить и разделить с нами этот знаменательный день", – сказал посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Он подчеркнул, что отношения между Россией и Казахстаном – многоплановые, прочные, истинно дружеские: "Между нашими странами не существует культурных границ. Это основа для хорошего развития".