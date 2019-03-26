В Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова состоялась Международная Пироговская научная медицинская конференция студентов и молодых ученых.

В Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова состоялась Международная Пироговская научная медицинская конференция студентов и молодых ученых.Из более чем 2 тысяч заявок было отобрано 324 работы, авторы которых поборолись за призовые места и денежные гранты.Открывая мероприятие, директор департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава России Татьяна Семёнова сообщила собравшимся о том, что министр здравоохранения Вероника Скворцова подписала приказ о создании Совета молодых учёных при ведомстве.Тем самым глава Минздрава поддержала идею, которая родилась некоторое время назад на очередной Пироговской конференции.Семёнова подчеркнула, что многие из участников конференции, "являясь элитой молодых ученых в своих образовательных учреждениях, смогут стать членами этого Совета и уже на федеральном уровне продолжать свои начинания".Участие в конференции приняли представители из медицинских вузов более 40 городов России, а также из Польши, Сербии, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и других стран.Во время конференции работали 15 секций, среди которых такие направления как фундаментальная медицина, общая хирургия, медицинская психология, фармакология, гуманитарные науки, акушерство и гинекология, военная и экстремальная медицина, медико-профилактическое дело и ряд других.