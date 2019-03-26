В Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова состоялась Международная Пироговская научная медицинская конференция студентов и молодых ученых.
В Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова состоялась Международная Пироговская научная медицинская конференция студентов и молодых ученых.
Из более чем 2 тысяч заявок было отобрано 324 работы, авторы которых поборолись за призовые места и денежные гранты.
Открывая мероприятие, директор департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава России Татьяна Семёнова сообщила собравшимся о том, что министр здравоохранения Вероника Скворцова подписала приказ о создании Совета молодых учёных при ведомстве.
Тем самым глава Минздрава поддержала идею, которая родилась некоторое время назад на очередной Пироговской конференции.
Семёнова подчеркнула, что многие из участников конференции, "являясь элитой молодых ученых в своих образовательных учреждениях, смогут стать членами этого Совета и уже на федеральном уровне продолжать свои начинания".
Участие в конференции приняли представители из медицинских вузов более 40 городов России, а также из Польши, Сербии, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и других стран.
Во время конференции работали 15 секций, среди которых такие направления как фундаментальная медицина, общая хирургия, медицинская психология, фармакология, гуманитарные науки, акушерство и гинекология, военная и экстремальная медицина, медико-профилактическое дело и ряд других.