Его признали виновным в уклонении от призыва

Его признали виновным в уклонении от призываМуромский городской суд вынес приговор 19-летнему местному жителю. Его признали виновным в уклонении от призыва на военную службу.С 1 октября по 31 декабря 2018 года молодой человек уклонялся от армии, не желая проходить медкомиссию. Однако он не имел уважительных причин и законных оснований для освобождения. Парень просто игнорировал законные требования органа воинского учёта.На суде он признал свою вину. При назначении наказания учли его явку с повинной, раскаяние в содеянном, молодой возраст подсудимого и наличие престарелой, больной бабушки.Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.