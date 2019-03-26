В Нью-Йорке открыли новую достопримечательность – это смотровая площадка с бесконечной лестницей.

Скульптура Vessel ("Сосуд") представляет собой композицию в виде более сотни взаимосвязанных лестниц: 2,5 тысячи ступеней, 155 лестничных маршей и 80 обзорных площадок. Пролеты переплетаются между собой, создавая ощущение бесконечности, пишет admagazine.ru.Диаметр скульптуры у основания составляет 15 метров, к верхушке сооружение расширяется до 46 метров. Его высота составляет 277 метров, а общий вес – 600 тонн.Стоимость скульптуры составила 25 миллионов долларов. Главный дизайнер Томас Хатервик при ее создании вдохновлялся ступенчатыми хранилищами воды в Индии.