Злоумышленник незаконно завладел правом собственности на недвижимость, а затем продал ее третьему лицу...

СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту факту легализации денежных средств на 5 млн рублей.В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве с квартирой. Им оказался 54-летний житель Московской области. Как выяснилось, потерпевший договорился с мужчиной о продаже собственной квартиры. Однако злоумышленник незаконно завладел правом собственности на недвижимость. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В ходе работы с задержанным установлено, что мужчина осуществил продажу помещения лицу, неосведомленному о противоправном намерении подозреваемого. Материальный ущерб составил 5 млн рублей.По данному факту СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29