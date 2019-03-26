Сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей

Сумма ущерба составила около 19 тысяч рублейВ середине марта этого года в дежурную часть полиции по Селивановскому району обратился 39-летний житель одной из районных деревень. Мужчина рассказал, что из его дома украли металлические инструменты и электроприборы. Сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители, прибывшие на место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что к хищению могут быть причастны трое местных жителей, которые залезли в дом, пока хозяин спал.В ходе обысков оперативники изъяли похищенное имущество дома у одного из злоумышленников.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за кражу.