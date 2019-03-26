Главному врачу больницы внесено представление

Главному врачу больницы внесено представлениеПрокуратура Селивановского района провела проверку исполнения законодательства о льготном лекарственном обеспечении.Специалисты ведомства выяснили, что в Селивановской центральной районной больнице пациентам не выдавали необходимые лекарства, оправдываясь их временным отсутствием.Вместе с тем, возможность получения рецептов для отсроченного лекарственного обеспечения, а также для дальнейшего взыскания денег, в случае самостоятельного приобретения гражданами лекарств, жителям не разъясняли. Решая вопрос о необходимости обращения к врачу, граждане узнавали, есть ли препараты у младшего медицинского персонала.Главному врачу больницы внесено представление, акт прокурорского реагирования и устранение отмеченных в нем нарушений находится на контроле надзорного органа.