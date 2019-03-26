Злоумышленники проникли в дом, когда хозяин спал.

19 марта текущего года в дежурную часть Отделения МВД России по Селивановскому району обратился 39-летний житель одной из районных деревень, сообщивший о хищении из его дома металлических инструментов и электроприборов. Сумма ущерба причиненного собственнику, составила около 19 000 рублей.Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, провели комплекс необходимых мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в периметре домовладения. В результате было установлено, что к хищению могут быть причастны трое местных жителей, которые проникли в дом, когда хозяин спал.Через несколько часов по подозрению в причастности к совершению кражи были задержаны 23-х, 25-и и 27-летний жители деревни.В ходе обысковых мероприятий оперативники обнаружили и изъяли похищенное имущество дома у одного из фигурантов.В настоящее время в отношении подозреваемых следователями Отделения МВД России по Селивановскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.