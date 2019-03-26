После скандала, который вызвали в соцсети снимки барнаульской учительницы в легком платье на фоне зимнего пейзажа, 38-летняя женщина была вынуждена уволиться с работы. В мэрии Барнаула, однако, говорят, что заявление на увольнение педагог написала сама, и давления на нее не было.

После скандала, который вызвали в соцсети снимки барнаульской учительницы в легком платье на фоне зимнего пейзажа, 38-летняя женщина была вынуждена уволиться с работы.Ранее Татьяна Кувшинникова рассказала журналистам, что директор вызвала ее и сказала, что фото отправила ей мама одного из учеников.При этом директор высказала недовольство моральным обликом педагога и предложила Кувшинниковой уволиться.После этого она написала заявление об увольнении, однако родители учеников отстояли учительницу. Позже, впрочем, Кувшинникова все-таки решила уволиться.26 марта в пресс-службе мэрии Барнаула заверили, что руководство школы на нее давления не оказывало.Там сообщили, что была проверка, но Кувшинникову не увольняли — она уволилась сама.Причем, как говорят в пресс-службе городской мэрии, директор школы просила учителя "остаться хотя бы до конца учебной четверти, чтобы она не бросала класс, поскольку преподавать было некому, и нагрузку пришлось перераспределить между другими учителями".Разобраться в конфликте обещал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. При этом он отметил, что не видит в фотографиях ничего предосудительного, и Татьяну Кувшинникову не оставят без работы.Обратил внимание на эту ситуацию и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).Он, со своей стороны, обратился к министру просвещения России Ольге Васильевой с просьбой провести тщательную проверку в связи с увольнением Татьяны Кувшинниковой и защитить педагога.Нилова возмутило то, что "учительницу, выступающую за здоровый образ жизни и пропагандирующую пользу и ценности регулярных занятий спортом, затравили и обвинили чуть ли не в порнографии".По его словам, это "абсолютно ненормальная ситуация", а "таких педагогов нужно поддерживать и помогать приобщать школьников к спорту".Сама же Кувшинникова утверждает, что была вынуждена уволиться после того, как на ее уроках начались постоянные проверки, и она не готова работать в такой обстановке.Что же касается этой фотографии, а также фотографии в закрытом купальнике с медалями и дипломом в руке (которая также была размещена на ее странице "ВКонтакте"), то педагог пояснила: она состоит в Федерации спортивного зимнего плаванья "Белые медведи" и ведет здоровый образ жизни.По ее мнению, такие снимки могут быть интересны только тем, что она в легкой одежде находится на улице зимой.Радиостанции "Говорит Москва", тем временем, стало известно, что Кувшинниковой уже звонили из краевого министерства образования и науки и предложили записаться к главе ведомства Максиму Костенко на личный прием.Однако она заявила, что в государственную общеобразовательную школу больше возвращаться не хочет.Летом прошлого года за фотосессию в стиле pin up уволили учительницу в Омске. Однако позже, после вмешательства коллег и общественности в Сети, ее восстановили на работе.Кроме того, в начале марта неоднозначную реакцию вызвали снимки учителя из Перми, который сфотографировался с голым торсом.