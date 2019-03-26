В Сирии уничтожена бандгруппа из более чем 30 боевиков, причастная к нападению на автомобиль с российскими военными в конце февраля. Тогда трое российских военнослужащих попали в засаду боевиков, возвращаясь в дневное время на автомобиле после организации доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор.

В Сирии уничтожена бандгруппа из более чем 30 боевиков, причастная к нападению на автомобиль с российскими военными в конце февраля. Тогда трое российских военнослужащих попали в засаду боевиков, возвращаясь в дневное время на автомобиле после организации доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор.Завязался бой, после которого российские военные пропали без вести, передает "Интерфакс". В результате проведенного комплекса спецмероприятий были установлены напавшие на автомобиль боевики. По сообщению Минобороны России, при этом, среди прочего, осуществлялось взаимодействие с сирийскими органами безопасности.Также был подтвержден факт гибели троих российских военнослужащих. Их тела были доставлены в Россию, уточнили в Минобороны.