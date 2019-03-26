Работы обошлись в 8 миллионов рублей

Работы обошлись в 8 миллионов рублейВо взрослой поликлинике Судогодской центральной районной больнице появилась безбарьерная регистратура с элементами бережливого производства, удобные места для ожидания, а также электронное табло с расписанием приема врачей. В ближайшее время здесь начнёт работать система электронной очереди.Второй этаж поликлинического корпуса привели в порядок ещё осенью 2018 года – в коридорах и кабинетах отремонтировали стены и пол, утеплили кровлю, установили навесной потолок, заменили двери и закупили современную мебель. В текущем году взрослая поликлиника преобразится в том числе и снаружи – там отремонтируют фасад и входную группу.На ремонт поликлиники из областного бюджета направили больше 8 миллионов рублей, и теперь жители Судогодского района будут получать амбулаторную медицинскую помощь в более комфортных условиях.В 2019 году в Судогде также отремонтируют и детскую поликлинику. На эти цели из областного бюджета выделили еще 9 миллионов рублей. Там появятся бережливая регистратура, удобные места ожидания и другие атрибуты современного медицинского учреждения.