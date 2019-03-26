В Тимашевске жильцы пострадавшего от взрыва газа дома смогут вернуться в свои квартиры. Такое решение приняли спасатели, завершив разбирать завалы в одноэтажном многоквартирном доме. Накануне там произошла детонация газового баллона, сообщает ГТРК Кубань.

В Тимашевске жильцы пострадавшего от взрыва газа дома смогут вернуться в свои квартиры. Такое решение приняли спасатели, завершив разбирать завалы в одноэтажном многоквартирном доме. Накануне там произошла детонация газового баллона, сообщает ГТРК "Кубань".При взрыве серьезно пострадали три квартиры, прокомментировали ЧП в МЧС. Два человека попали в медучреждение Краснодара. Для эвакуации двадцатилетней девушки пришлось задействовать вертолет. Молодого мужчину в краевую больницу сегодня доставили на реанимобиле. Оба пострадавших в стабильно тяжелом состоянии.В городе по-прежнему сохраняется режим ЧС. Специальная комиссия продолжает изучать произошедшее. Предстоит понять, какой ущерб был нанесен, и можно ли восстановить разрушенные помещения.