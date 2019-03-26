В минувший понедельник в ульяновский магазин Магнит ворвался мужчина и стал методично громить помещение и разбрасывать товары. Покупатели остановили дебошира и задержали его до приезда полиции.

В минувший понедельник в ульяновский продуктовый магазин ворвался мужчина и стал методично громить помещение и разбрасывать товары.Инцидент произошел 25 марта в одном из магазинов торговой сети "Магнит" на улице Станкостроителей. Дебошир методично скидывал с полок все, что попадало под руку — банки, бутылки, консервы, фрукты и овощи. В течение нескольких секунд пол в помещении покрылся растоптанной пищей и осколками стекла.Персонал "Магнита" — женщины, по словам очевидцев — не смог оказать должный отпор взбесившемуся мужчине. Вмешались покупатели."Ты что делаешь, угомонись!" — закричал один из посетителей магазина, подошел к дебоширу и крепко стукнул его по лицу. На помощь поспешил еще один мужчина, и покупателям удалось задержать нарушителя до приезда полицейских.Выяснилось, что 42-летний разрушитель был пьян. Дебошир не смог внятно объяснить работникам правоохранительных органов о причинах, побудивших его устроить в магазине погром.