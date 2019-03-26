Согласно проведенной экспертизе установлено, что изъятые 43 патрона являются самодельно снаряжаемыми патронами Браунинга образца 1906 года и одним патроном Маузера образца 1904 года...

Сотрудники уголовного розыска УВД по Зеленоградскому совместно с сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в хранении и изготовления боеприпасов задержан 40-летний мужчина.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при обследовании квартиры по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, похожие на боеприпасы.Согласно проведенной экспертизе установлено, что изъятые 43 патрона являются самодельно снаряжаемыми патронами Браунинга образца 1906 года и одним патроном Маузера образца 1904 года. Источник происхождения боеприпасов устанавливается.По данному факту дознанием УВД по Зеленоградскому АО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31