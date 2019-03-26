Блогер-ка, менеджер-ка. Зачем феминистки коверкают русский язык? Спросил блогер Варламов - и открыл врата ада. Неужели проблема настолько серьезная?

Блогер-ка, менеджер-ка. Зачем феминистки коверкают русский язык? Спросил блогер Варламов — и открыл врата ада. Неужели проблема настолько серьезная?"Долго искали компанию, которая может делать это профессионально. Нашли. Результатам удивились". Маргарита Симоньян — о рейтинге, составленном для RT фирмой со специализацией на Интернет-мониторинге. Вошли — отечественные медиаперсоны, которых чаще всего травят онлайн.Ну, или если конкретнее — те, о ком массово тиражируют негативные публикации. Контекст — разный. Ольга Скабеева, ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия" — на первом месте стараниями ботов на YouTube. Серебро — у самой Симоньян: так называемые демократы — обвиняют её в разжигании протестов во Франции.А замыкает пьедестал — феминистка Белла Рапопорт. Причина — во взрывной реакции на отказ производителя косметики подарить ей "какой-нибудь набор". Ну и в целом — те, кому такой формат борьбы за женские права решительно не нравится, в последнее время всё активнее.Дошло до акции в московском магазине "Рибок". АНТИ-феминистка Полина Алипова мстит за ту самую рекламу с иглой мужского одобрения и мужским лицом. В качестве орудия мести — использует огромный макет... Ну, сами видите — чего именно.Сильных, независимых и небритых — задело за живое. И в эту же копилку — высказывания всем хорошо известного Ильи Варламова. Попал на десятую строчку всё того же перечня травимых. А почему?"Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!" — писала Марина Цветаева, которая категорически не принимала, когда ее называли "поэтессой". Возможно, живи она в наше время, пришлось бы отбиваться от нападок феминисток, которые уверены:"Без специальных «женских» слов в языке говорить о правах женщин на Руси не приходится. Популярного блогера Варламова носители и носительницы великого и могучего атаковали за мнение о том, что лишние феминитивы нашу речь не украшают"."Различные активистки, блогерки, депутатки вдруг почему-то решили, что в своей борьбе им можно изнасиловать русский язык, ломать его, пережевывать, переваривать, а потом изрыгать получившееся в уши случайных слушателей", — написал в своем блоге Илья Варламов.Блогеру Варламову напоминают – его речь тоже далека от языка Пушкина и Лермонтова. "Меня поражает то, что люди, которые так резко выступают против феминитивов, тот же Варламов, сами работают в сферах, где полным-полно заимствований в языке. Неужели мы думаем, что сам Варламов говорит об урбанистике исключительно словами, которые с 15 века в русском языке существуют?" – удивлена Анна Федорова, политтехнолог, феминистка.Адепты феминитивов, кажется, не понимают, что против них могут использовать их же оружие. Та же Маргарита Симоньян написала в Твиттере: "Послица Украины в Эстонии нунунукнула нашему эстонскому Спутнику в твиттере".И ведь оскорбиться нельзя! Любительницы суффикса "ка" уверяют: не будет для женщины-профессионалки специального слова – значит, не будет и самого явления, а это – прямое ущемление прав. Хотя специалисты считают проблему скорее надуманной."Представьте себе, что какой-то повар приготовил вкусный обед. Мне не очень важно, мужчина это или женщина. А если феминитивы будут обязательными, как иногда настаивают феминистки, то я должен каждый раз напрягаться, узнавать гендер, пол и каждый раз его упоминать, что в принципе может противоречить моим намерениям коммуникативным", — поясняет Максим Кронгауз, лингвист, доктор филологических наук, профессор ВШЭ.Многоголосый хор авторок, блогерок и прочих редакторок в споре с Варламовым восклицает: язык – живой организм, ему свойственно менять нормы! Филологи отвечают: он-то, конечно, живой, но не дурак. Может меняться, когда в обществе происходит что-то действительно эпохальное, например, революция, а никак не движение MeToo."Мы таких тектонических сдвигов не наблюдаем, это совершенно игровое явление, которое никак не связано с социально-политическими процессами в нашей стране и не отражают противоборства реальных групп. Поэтому шансов, что они закрепятся, как когда-то закреплялось слово "товарищ", у этих слов, конечно же, нет", — утешает Михаил Осадчий, проректор по науке Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина.Тут, конечно, по местам все расставит время. Мы же помним, как задолго до эпохи всеобщего хайпа на феминизме Олег Газманов спел легендарное "Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак". И прижилось же!