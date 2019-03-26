Арнольд Шварценеггер нашел себе достойного партнера по утренней разминке. Известный актер и бывший губернатор Калифорнии пытается догнать на велосипеде убегающего от него пони по имени Виски.

Арнольд Шварценеггер нашел себе достойного партнера поутренней разминке. Известный актер и бывший губернатор Калифорнии пытается догнатьна велосипеде убегающего от него пони по имени Виски.– чемпион мира по бодибилдингу, "Терминатор" и бывший политик– в прошлом году перенес операцию на сердце. Теперь каждое утро он начинает сгимнастики. Желающих побегать на ранчо, видимо, не так уж и много – так чтокомпанию экс-губернатору составляет пони.Видео своих утренних занятий Шварценеггер разместил всоцсетях. Терминатор в кожаной куртке и ковбойской шляпе катается под музыку встиле кантри. Название песни тоже говорящее – Should’ve Been a Cowboy ("Надо было стать ковбоем"). Пони Виски от своего тренера резво убегает.После тренировки Виски получил заслуженный завтрак – морковку.Присматривал за принятием пищи помощник тренера – пес Густав.привел в восторг пользователей соцсетей Twitter иInstagram, гдепоявилось это видео. "Плохая неделя? Просто посмотрите на Шварценеггера,катающегося на велосипеде за пони", "Шварценеггер и пони только чтопомогли мне переосмыслить, как я хочу провести свою пенсию", "Шварценеггерживет в моем личном раю, и я должен это признать", – пишут комментаторы.Напомним, был экстренно прооперирован в США в марте прошлого года. Знаменитому артисту и бывшему губернатору штата Калифорния заменили катетерный клапан на сердце. Во время операции возникли осложнения, но хирургам удалось спасти Шварценеггера.