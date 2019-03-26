Арнольд Шварценеггер нашел себе достойного партнера по
утренней разминке. Известный актер и бывший губернатор Калифорнии пытается догнать
на велосипеде убегающего от него пони по имени Виски.
Арнольд Шварценеггер нашел себе достойного партнера по
утренней разминке. Известный актер и бывший губернатор Калифорнии пытается догнать
на велосипеде убегающего от него пони по имени Виски.
– чемпион мира по бодибилдингу, "Терминатор" и бывший политик
– в прошлом году перенес операцию на сердце. Теперь каждое утро он начинает с
гимнастики. Желающих побегать на ранчо, видимо, не так уж и много – так что
компанию экс-губернатору составляет пони.
Видео своих утренних занятий Шварценеггер разместил в
соцсетях. Терминатор в кожаной куртке и ковбойской шляпе катается под музыку в
стиле кантри. Название песни тоже говорящее – Should’ve Been a Cowboy ("Надо было стать ковбоем"). Пони Виски от своего тренера резво убегает.
После тренировки Виски получил заслуженный завтрак – морковку.
Присматривал за принятием пищи помощник тренера – пес Густав.
привел в восторг пользователей соцсетей Twitter и
Instagram, где
появилось это видео. "Плохая неделя? Просто посмотрите на Шварценеггера,
катающегося на велосипеде за пони", "Шварценеггер и пони только что
помогли мне переосмыслить, как я хочу провести свою пенсию", "Шварценеггер
живет в моем личном раю, и я должен это признать", – пишут комментаторы.
Напомним, был экстренно прооперирован в США в марте прошлого года. Знаменитому артисту и бывшему губернатору штата Калифорния заменили катетерный клапан на сердце. Во время операции возникли осложнения, но хирургам удалось спасти Шварценеггера.